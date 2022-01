Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 6 gennaio. LIVE

Il Cdm ha approvato all'unanimità il decreto con le nuove misure contro il coronavirus: arriva l' obbligo di vaccino per gli over 50 e viene anche introdotto il Green Pass base per l'accesso a banche, negozi e servizi alla persona (come i parrucchieri). Per la scuola, prevista la Dad alle medie e alle superiori se in classe ci sono almeno tre casi positivi. Alle elementari, invece, si va in Dad con due casi. Lato epidemiologico, sono 189.109 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 231 i decessi. Il tasso di positività è al 17,3%. Aumentano i ricoveri ordinari (+452, 13.364) e le terapie intensive (+36, 1.418) ( BOLLETTINO GRAFICHE ).