Covid, via libera dell'Aifa alla dose booster per la fascia 12-15 anni

Via libera da parte dell'Aifa alla dose booster del vaccino contro il Covid per la fascia d'età 12-15 anni. A dare parere favorevole è stata la Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco, riunitasi in seduta straordinaria su richiesta del ministero della Salute. In analogia con quanto già stabilito per la fascia d'età 16-17

anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, il booster dovrà essere effettuato con Pfizer (GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID - LE MAPPE).