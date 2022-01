Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 5 gennaio. LIVE

(

) . Sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la "terza dose". Negli Stati Uniti un milione di contagi in un giorno. Brasile: niente sfilate di carnevale in strada a Rio.

Atteso per oggi il Cdm sulla nuova stretta anti-Covid. Si allontana l'ipotesi dell'obbligo super green pass per lavorare. Potrebbe arrivare invece la vaccinazione obbligatoria per i soggetti fragili, come gli over 60. Nuovo record di casi intanto in Italia: 170.844 in 24 ore, il numero più alto da inizio pandemia. I ricoveri crescono in 17 regioni, le intensive in nove