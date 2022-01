Cassano ricoverato per Covid: “Preso un bello spavento, è andata bene”

Le condizioni di salute di Cassano

leggi anche

Covid, Omicron si diffonde tra gli sportivi: chi si ferma e chi no

Antonio Cassano è in buone condizioni generali: "Lui ha fatto 2 dosi di vaccino”, ha detto Bassetti, “e quindi non ha avuto una polmonite bilaterale interstiziale. Si è sentito poco bene e si è molto preoccupato. Ma in un paio di giorni si è risolto tutto”. Il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino ha poi aggiunto che “ovviamente la presa in carico diretta non è uno scrupolo che abbiamo per i vip. Da quando c’è il fast track abbiamo preso in carico oltre 1000 persone".