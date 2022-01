Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 5 gennaio

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 6.756.035. Le vittime in totale sono 138.276, con 231 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 5.196.642 in totale. I ricoverati con sintomi sono 13.364 (+452). Sono invece 1.406.325 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 144.315.182 - di cui 74.662.839 processati con test molecolare e 69.652.343 con test antigenico rapido -, in aumento di 1.094.255 rispetto al 4 gennaio. Le persone testate sono finora 41.928.155, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Abruzzo comunica che i totali di tamponi processati con test molecolare, persone testate e casi positivi comunicati in data odierna comprendono alcuni dati (del periodo dal 01/01/2022) non precedentemente comunicati; inoltre un decesso comunicato in data odierna è relativo ai giorni scorsi e dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto non paziente Covid-19. La regione Campania comunica che 15 dei decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra l'8/12/2021 e il 2/01/2022. La regione Emilia Romagna comunica che, dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 8 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto non casi Covid-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 12 casi: 9 test antigenici positivi non confermati da test molecolare e 3 positivi rimossi rimossi dopo revisione dei casi. La regione Liguria comunica che a causa di problemi tecnico informatici i dati riportati in data odierna sono parziali e non è stato possibile aggiornare il dato dei tamponi processati con test antigenico, dei soggetti guariti e delle reinfezioni. La P.A. di Bolzano comunica che dei 1370 nuovi positivi, 21 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti periodi: N. 8 il 04/01/22 - N. 19 il 03/01/22 - N. 1 il 02/01/22 - N. 1 il 01/01/22 - N. 2 il 31/12/21 - N. 1 il 27/12/21.