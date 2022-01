Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 4 gennaio

Nelle ultime 24 ore 170.844 nuovi positivi, contro i 68.052 di ieri. I tamponi sono 1.228.410 (ieri 445.321), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 13,9% (era al 15,3%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 138.045. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 6.566.947. I guariti sono 5.163.605. Le persone in terapia intensiva sono 1.392 (+41) Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 170.844 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 68.052: quello di oggi è il numero più alto raggiunto dall'inizio della pandemia. Aumentano i tamponi effettuati: 1.228.410 (mai così tanti), contro i 445.321 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,9% (ieri era 15,3%). Sono 259 i morti (compreso qualche riconteggio): è il numero più alto dallo scorso 30 aprile, quando furono 263. Sono 41 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 50.104, poi il Piemonte con 20.453. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 1.392, con 153 nuovi ingressi. L'occupazione degli ospedali però tiene e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 6.566.947. Le vittime in totale sono 138.045, con 259 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 140, compresi altri riconteggi). I guariti sono 30.333 nelle ultime 24 ore e 5.163.605 in totale. I ricoverati con sintomi sono 12.912 (+579). Sono invece 1.111.368 le persone in isolamento domiciliare (+139.625). I tamponi sono in tutto 143.220.927 - di cui 74.299.160 processati con test molecolare e 68.921.767 con test antigenico rapido -, in aumento di 1.228.410 rispetto al 3 gennaio. Le persone testate sono finora 41.719.220, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.