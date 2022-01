11/11 ©LaPresse

Il farmaco è, per questi motivi, da considerare un’arma in più per contrastare il Covid-19, ma non può essere ritenuto un’alternativa ai vaccini sia per la sua bassa efficacia, sia per la durata limitata della concentrazione dei principi attivi che, dopo un paio di giorni dalla fine del trattamento, scompaiono dall’organismo