Covid: la Danimarca è il primo Paese Ue ad autorizzare pillola Merck

La Danimarca è il primo Paese Ue ad autorizzare l'uso della pillola antivirale anti-Covid realizzata dalla casa farmaceutica americana Merck (molnupiravir) per il trattamento di pazienti Covid-19 con alto rischio di malattia grave, compresi gli anziani.

Commercializzato con il nome di Lagevrio, il farmaco, sviluppato da Merck Sharp & Dhome in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics, è ancora in fase di revisione da parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). È stato approvato a metà novembre dal regolatore europeo solo per un utilizzo in casi di urgenza, in attesa che venga messo definitivamente sul mercato. Da novembre la pillola è autorizzata nel Regno Unito ed è in corso di autorizzazione anche negli Usa.