Da oggi il Super Green Pass per le persone guarite viene attivato (o riattivato per chi già lo possedeva) in automatico dopo un tampone negativo: il ministero della Salute ha infatti deciso di cambiare la procedura finora in atto, come riporta il Corriere della Sera

