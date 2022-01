8/10 ©IPA/Fotogramma

L’esperto del Bambino Gesù chiarisce che i test antigenici non risentono "se non in modo marginale, delle mutazioni presenti sulla proteina spike e su altre proteine della variante omicron. Ci sono informazioni preliminari di una possibile leggera riduzione della sensibilità ma è un dato ancora da verificare e lo studio in attesa di pubblicazione”. Per questo, conclude Perno, "servono studi comparativi, che al momento non sono stati fatti né pubblicati. Ma nel frattempo eviterei allarmismi"