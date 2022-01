Covid e scuola, dai test alle mascherine: le misure degli altri Paesi

Con il diffondersi della variante Omicron e la risalita dei casi di coronavirus, alcuni governi hanno deciso di introdurre regole specifiche per un ritorno in classe in sicurezza. La Francia ha rafforzato il contact tracing per le scuole elementari, l’Inghilterra ha introdotto l’obbligo di mascherina per gli studenti delle scuole secondarie, mentre le città degli Usa si muovono in ordine sparso. In Italia si valutano nuove norme su Dad e quarantena