Scuola in presenza e nuova quarantena: le posizioni della politica

14/15 ©Ansa

Alla segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi (in foto) non piace l’idea di lezioni organizzate in parte in presenza e in parte a distanza, come si verificherebbe se venissero confermate le richieste delle Regioni sulla quarantena. “Chi segue in classe ha bisogno di tutta l'attenzione dell'insegnante. Chi invece è in dad ha tempi diversi e necessita di proposte più essenziali. Non si possono bloccare i bambini o gli studenti in quarantena per 5 ore davanti al pc", ha detto Gissi