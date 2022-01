13/14 ©Ansa

LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE – Alcune regioni potrebbero decidere di non riaprire le scuole tra il 7 e il 10 gennaio. Così ad esempio la Campania, dove il presidente di Regione Vincenzo De Luca valuta l'ipotesi di chiudere le scuole elementari in presenza per un mese - e quindi di ricorrere alle lezioni in Dad - per procedere con le somministrazioni dei vaccini e consentirne la riapertura in sicurezza