Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 6 gennaio

Nelle ultime 24 ore sono stati 219.441 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 189.109 . I tamponi effettuati sono 1.138.310, contro 1.094.255 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 19,3% (ieri era 17,3%). Sono 198 i morti (compreso qualche riconteggio). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - sono 39 le persone in più in terapia intensiva, mentre nei reparti ordinari il numero di pazienti sale a 13.827 (+463). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 6 gennaio ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 6.975.465. Le vittime in totale sono 138.474, con 198 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 5.243.412 in totale. Sono invece 1.578.285 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 145.453.492 - di cui 75.023.110 processati con test molecolare e 70.430.382 con test antigenico rapido -, in aumento di 1.138.310 rispetto al 5 gennaio. Le persone testate sono finora 42.171.448, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto non paziente Covid-19. La regione Campania comunica che 1 dei decessi registrati oggi, risale al giorno 03/01/2022. La regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso Covid-19 e che in seguito all’adeguamento informatico per una segnalazione più tempestiva dei casi, relativamente ai casi dichiarati oggi, 33.777 sono casi diagnosticati dal 31 dicembre 2021, i restanti casi, 4.751, hanno diagnosi precedente. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale positivi sono stati eliminati 9 casi: 5 con test antigenico positivo non confermato da test molecolare e 4 dopo revisione dei casi. La regione Liguria comunica che la funzionalità del sistema informativo a supporto della sorveglianza epidemiologica regionale è stata ripristinata e che il dato dei tamponi processati con test antigenico, dei soggetti guariti e delle reinfezioni è complessivo dei dati del 5 e 6/1/22. La regione Sicilia comunica che dalla data odierna per la definizione di caso vengono presi in considerazione anche i casi confermati da test antigenico (Circ. 474 del 05/01/22) e che i decessi riportati oggi si riferiscono alle seguenti date: N. 8 il 05/01/22 - N. 6 il 04/01/22 - N. 4 il 03/01/22 - N. 1 il 21/12/21.