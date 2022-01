4/11 ©IPA/Fotogramma

L’auspicio di Rasi è che “siano presto disponibili test rapidi aggiornati ed attendibili per Omicron, ma nel frattempo è necessario alzare la guardia". Il consulente del commissario Figliuolo, che è anche direttore scientifico dell’azienda di consulenza legale per operatori sanitari Consulcesi, sottolinea come in questa fase pandemica sia “più che mai fondamentale che gli operatori sanitari continuino a tenersi aggiornati sull'evoluzione del virus e delle nostre conoscenze sia in campo diagnostico che terapeutico"

Covid, studi: "Omicron meno grave, colpisce più gola che polmoni"