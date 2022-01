4/10 ©Ansa

I normali test già in uso basati su PCR sono in grado di rilevare l'infezione anche in presenza della variante Omicron. Sono i test antigenici rapidi che sono diretti verso la proteina nucleocapsidica e conservano la loro capacità diagnostica

