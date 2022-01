Coronavirus in Italia e nel mondo: le news dell’8 gennaio. LIVE

Scontro sul ritorno in classe, respinto l'appello dei presidi. Il Ministro dell'Istruzione ha convocato per oggi i sindacati. Rientro rinviato in Campania, il governo vuole impugnare la decisione di De Luca. In vigore il nuovo Decreto con l'obbligo di vaccino per gli over 50, multa da 100 euro per i non vaccinati e il divieto di entrare nei posti di lavoro senza super green pass. Cresce la pressione sugli ospedali e salgono a 15 le regioni in giallo