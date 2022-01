5/16

Anche se gli ospedali reggono, aumentano i pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva: sono in tutto 1.557. Rispetto al giorno precedente, nel saldo tra entrate e uscite, sono 58 i posti letto in più occupati in terapia intensiva

Iss: rischio intensive è 25,7 volte maggiore per no-vax rispetto a chi ha 3 dosi