11/16 ©Ansa

Il divario tra non vaccinati e vaccinati con terza dose risulta ancora più ampio se si considera la fascia degli over 80: il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati (712,7 ricoveri per 100mila) è circa 42 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (17,0 per 100mila); il tasso di ricoveri in terapia intensiva (38,5 per 100mila) è circa 48 volte più alto rispetto a chi ha la terza dose (0,8 per 100mila); il tasso di decesso (266,6 per 100mila) è circa 74 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3,6 per 100mila)