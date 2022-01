5/10 ©Ansa

Dopo che l’obbligo di mascherina anche all'aperto è stato disposto in tutta Italia, sostanzialmente con il passaggio dalla zona bianca alla gialla non cambia niente. Il cambio di colore è più che altro un campanello d'allarme sulla situazione negli ospedali. Ed è anche un invito a rispettare le norme per evitare la zona arancione che, invece, si tradurrebbe in divieti e restrizioni, in particolare per i non vaccinati

Covid, la situazione in Italia: grafiche