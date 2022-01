Calcio, Lega Serie A: "Campionato prosegue". Spettro porte chiuse

Le società, dopo l'assemblea, ribadiscono "con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle competizioni come da programma, grazie all'applicazione del nuovo regolamento organizzativo", ma chiedono un "coordinamento delle Asl territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da Covid-19 nelle squadre". Ma come riportano fonti di Palazzo Chigi, il premier Draghi ha telefonato a Gravina per valutare l'opportunità di sospendere le partite o svolgerle senza pubblico