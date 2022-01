Serie A, stop a 4 match. In campo Sampdoria-Cagliari 1-0. DIRETTA

A causa dei contagi Covid non si giocano Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Alle 14.30 tocca a Lazio-Empoli e Spezia-Verona. Alle 16.30 Sassuolo-Genoa e Milan-Roma, in serata si chiude con Juventus-Napoli

Al via la 20esima giornata di Serie A. A causa dei contagi di Covid non si giocano Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Si sfidano invece alle 12.30 Sampdoria e Cagliari, seguite alle 14.30 da Lazio-Empoli e Spezia-Verona. Alle 16.30 tocca a Sassuolo-Genoa e Milan-Roma, in serata si chiude con il big match Juventus-Napoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).