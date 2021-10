10/10 ©IPA/Fotogramma

GREEN PASS E SMART WORKING - Secondo la linea del governo, la mancanza della certificazione non può essere aggirata con la richiesta di lavorare da remoto. Tuttavia, se per esigenze di ufficio il datore di lavoro chiede al dipendente di lavorare in smart working, il Green Pass non è richiesto: il certificato serve solo per accedere al luogo di lavoro e non per lavorare