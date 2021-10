Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre: rischio caos

Problemi sia per i lavoratori non vaccinati, che dovranno ricorrere a un tampone ogni 48 ore per la certificazione verde, sia per quelli stranieri, e in particolare dell'Europa dell'Est, vaccinati con Sputnik (non autorizzato dall’Ema). Fra di loro, per esempio, ci sono i raccoglitori di mele, gli assistenti famigliari e anche gli impiegati nel settore dei trasporti. "Non possiamo mettere in difficoltà le aziende", avverte Zaia. Gli fa eco Fedriga: “Il governo deve intervenire tempestivamente"