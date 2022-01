Covid, E-R: al via l’autotest per inizio e fine isolamento se positivi

Semplificare le procedure di tracciamento

approfondimento

Covid, gli esperti sono dubbiosi sui tamponi rapidi fai-da-te

Ugualmente poi e sempre attraverso la formula dell’autotesting, dopo sette giorni a partire dal giorno successivo al riscontro della positività, “sarà possibile effettuare un ulteriore tampone da soli per verificare, e certificare se questo sarà l’esito, la negatività al virus, caricando l’esito sempre sul proprio Fascicolo sanitario elettronico, ottenendo in questo modo entro 24 ore la certificazione di fine isolamento”, spiega la Regione. Chi potrà usufruirne? Tutti i cittadini assistiti in Emilia-Romagna, con Fascicolo sanitario elettronico attivato e che abbiano già ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid, ovvero circa 2 milioni di persone. In caso di esito positivo del test e soprattutto in presenza di sintomi anche lievi, gli esperti sottolineano comunque la necessità di consultare sempre il proprio medico di medicina generale o di continuità assistenziale, come la guardia medica. “Si tratta di una procedura nuova in campo nazionale, voluta dalla Regione Emilia-Romagna e che ha come obiettivo quello di semplificare le procedure di tracciamento e presa in carico dei cittadini positivi al virus da parte del Servizio sanitario regionale”, prosegue la nota. “Crediamo fortemente nella necessità di investire sull'alleanza tra cittadini e sanità pubblica per ridurre la circolazione virale riconoscendo tempestivamente la positività”, ha riferito l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. “In questo modo ampliamo la possibilità di testare la popolazione, confidando sul senso di responsabilità dei cittadini che, consapevoli del proprio stato, si metteranno in condizione di isolamento per non contagiarne altri. Contiamo, con questo progetto, di liberare energie per i dipartimenti di sanità pubblica che, effettuando meno tamponi, potranno intensificare gli sforzi per la vaccinazione”, ha detto ancora.