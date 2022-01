6/9 ©IPA/Fotogramma

ALTO NUMERO DI FALSI NEGATIVI - “Sappiamo che con la variante Omicron i test antigenici perdono un po’ di sensibilità, come conferma anche uno studio in revisione”, prosegue Viola. “Con l’antigenico rapido è fatale che ci sia un alto numero di falsi negativi per la minore sensibilità rispetto al molecolare, per la predominanza della variante Omicron, per la raccolta imperfetta del campione. Il secondo problema è la mancanza di tracciabilità: bisogna infatti sperare che tutti i cittadini siano scrupolosi e, in caso di positività, avvisino il medico curante”