Madre e figlia morte in incidente stradale, indagato 65enne

Per la morte di Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, madre e figlia, incinta quest'ultima al settimo mese di gravidanza, vittime incidente stradale sulla provinciale 13 tra Andria e Bisceglie, c'è un indagato (CHI ERANO LE VITTIME DELL'INCIDENTE DI TRANI). Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, un uomo di 65 anni di Andria alla guida di una Mazda che viaggiava da solo ha invaso l'altra corsia di marcia, impattando frontalmente contro la Lancia Y su cui si trovavano le due donne insieme a Natale Di Liddo, marito di Rosa e padre di Margherita, ora ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Dimiccoli di Barletta. Il sessantacinquenne, ferito con costole rotte ed escoriazioni al volto, è invece in osservazione all'ospedale Bonomo di Andria. La procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, iscrivendo l'automobilista nel registro degli indagati come atto dovuto, in attesa degli esiti degli esami tossicologici e dell'alcol test. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale. In città si respira dolore e sgomento. Una comunità intera è attonita, sconvolta. Davanti alla gastronomia che la famiglia Di Liddo gestiva a Bisceglie sono state deposte due rose rosse e una rosa, mentre sulla porta a vetri è apparso un cartello con la scritta nera: "Lutto". La famiglia era molto conosciuta e inseparabile. Sui social, le immagini raccontano una quotidianità fatta di amore e complicità: Margherita che sorride con mamma e papà a un concerto, Margherita baciata dai genitori il giorno della laurea, abbracciata al marito nel giorno del matrimonio e poi le ultime foto, con il pancione.