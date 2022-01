Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 18 gennaio

I tamponi effettuati in 24 ore sono 1.481.349 (ieri 541.298), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 15,4% (uguale a ieri). Le persone in terapia intensiva sono 1.715 (-2), quelle nei reparti ordinari 19.448 (+220). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 141.825. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 9.018.425. I guariti sono 6.314.444

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 9.018.425. Le vittime in totale sono 141.825, con 434 decessi segnalati nell'ultimo bollettino, con un ricalcolo della Regione Sicilia (ieri erano 287, con alcuni ricalcoli delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Sicilia). I guariti sono 220.811 nelle ultime 24 ore e 6.314.444 in totale. Sono invece 2.540.993 le persone in isolamento domiciliare (+6.660). I tamponi sono in tutto 157.819.844 - di cui 78.396.506 processati con test molecolare e 79.423.338 con test antigenico rapido -, in aumento di 1.481.349 rispetto al 17 gennaio. Le persone testate sono finora 44.547.215, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.