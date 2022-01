Approvato il documento con le nuove regole per dare certezza al prosieguo delle attività sportive e stabilire i termini per la quarantena dei giocatori. È stata stabilita anche la percentuale massima di positivi in un gruppo-squadra con cui è possibile disputare le competizioni. Modello "bolla" con testing per 5 giorni per i contatti ad alto rischio. Ora la bozza dovrà passare al vaglio del Cts