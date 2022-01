Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 14 gennaio. LIVE

L'Italia verso l'arancione per le soglie dei ricoveri. Calabria e Piemonte passeranno forse già lunedì, altre 10 Regioni sono a rischio. Il Paese è invece tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio, nella mappa aggiornata dall'Ecdc. Le Regioni chiedono di semplificare la vita a chi è positivo al Covid, ma è vaccinato e non ha problemi di salute: “Non considerare gli asintomatici come casi”. Ma l'Iss frena: “La sorveglianza deve includere tutti i positivi”. Il Cts valuta l'ipotesi del bollettino settimanale e il protocollo sportivo. Nel bollettino quotidiano 184.615 i nuovi contagi e 316 vittime. Crescono i ricoveri ordinari, stabili quelli in terapia intensiva.