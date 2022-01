Covid, i possibili cambi di colore delle Regioni da lunedì 17 gennaio

11/12 ©IPA/Fotogramma

Al momento, sono sei i territori ancora in zona bianca: Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Umbria e Sardegna. In Umbria le terapie intensive sono occupate al 14%, i reparti ordinari al 32% e l’incidenza del contagio è di 1028,48 casi ogni 100mila abitanti. Anche la Campania supera tutti i parametri per rimanere in bianco, con le terapie intensive all’11%, i reparti ordinari al 26% e l’incidenza a 1682,60 casi