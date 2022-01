5/9 ©Ansa

La Valle d'Aosta registra questa settimana l'incidenza più alta di casi Covid-19, toccando il valore di 3.087,3 casi per 100mila abitanti. Seguono la Liguria con un valore di 2.845,7 casi per 100mila, e l'Emilia Romagna che registra 2.783,7 casi per 100mila. È quanto emerge dalla scheda sugli indicatori decisionali (incidenza e occupazione ospedali) che accompagna il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute

