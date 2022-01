Il 24 gennaio iniziano le votazioni per eleggere il nuovo capo dello Stato e la capigruppo di Montecitorio ha deciso alcune nuove regole per limitare il rischio di contagio. Ci saranno nuove cabine e ingressi contingentati, mentre nulla sembra esser stato deciso per ora su se e come far votare i grandi elettori positivi o in quarantena