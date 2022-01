Le votazioni per il nuovo capo dello Stato inizieranno alle 15 del prossimo 24 gennaio. Il Parlamento in seduta comune lo eleggerà insieme a 58 grandi elettori in rappresentanza dei territori. Tra quest'ultimi, quelli che hanno già eletto i delegati regionali sono 14. Ancora da scegliere i grandi elettori di Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Toscana e Trentino-Alto Adige

Il prossimo 24 gennaio, alle 15, inizieranno le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, che succederà a Sergio Mattarella, il cui mandato è in scadenza il 3 febbraio (TUTTE LE DATE DEL VOTO - LE PRECEDENTI ELEZIONI). Il capo dello Stato viene eletto dal Parlamento in seduta comune, composto sia dai membri della Camera dei Deputati che del Senato, integrato da tre delegati eletti dai Consigli regionali dei territori, a eccezione della Valle d’Aosta a cui spetta un solo delegato. Sono quindi 58 in tutto i rappresentanti delle Regioni che parteciperanno all’elezione del presidente della Repubblica. Al momento, i territori che hanno già eletto i delegati regionali sono 14. Ancora da scegliere i grandi elettori di Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Toscana e Trentino-Alto Adige.