In onda dalle 14:30 di lunedì 24 gennaio, la programmazione speciale proseguirà per tutte le eventuali successive votazioni. In streaming anche su SkyTg24.it dove saranno disponibili anche tanti contenuti dedicati insieme agli aggiornamenti sui canali social della testata

Il 24 gennaio il Parlamento si riunirà in seduta comune per eleggere il prossimo Capo dello Stato. Per seguire live il voto dei Grandi Elettori, Sky TG24 realizzerà lo speciale “Corsa al Colle”, in onda dalle 14.30 alle 23 di lunedì 24 gennaio, in cui racconterà i risultati della consultazione e tutti i possibili scenari post voto. La testata diretta da Giuseppe De Bellis proporrà tutti i risultati in tempo reale, le reazioni dei protagonisti, tanti approfondimenti e analisi e proseguirà con la programmazione speciale ogni giorno in cui eventualmente si protrarrà il voto.

Curato dalla redazione politica di Sky TG24, “Corsa al Colle” potrà contare su tanti punti live nei luoghi chiave del voto e vedrà alternarsi alla conduzione Stefania Pinna, Fabio Vitale e Giovanna Pancheri. Nel corso della lunga diretta non solo ampi collegamenti dalla Camera, ma anche servizi, schede, interviste e tanti ospiti - esponenti politici, direttori di testata, editorialisti, notisti e accademici - per commentare quello che accadrà in aula. Tra loro, per analizzare i numeri, anche Lorenzo Pregliasco di Quorum/Youtrend. Al wall Roberto Palladino e Valentina Bendicenti proporranno i possibili scenari e le simulazioni di voto, mentre durante lo scrutinio sarà sempre visibile in onda una grafica interattiva, chiara e intuitiva, che aggiornerà in diretta, voto dopo voto, i risultati dello spoglio.

Tutti i risultati saranno disponibili anche sul sito skytg24.it, con la diretta streaming dello speciale, un dettagliato liveblog, schede e articoli di approfondimento. Aggiornamenti anche su tutti i canali social della testata, presente su Facebook, Twitter e Instagram.

Durante la lunga non-stop Sky TG24 sarà partner dell’Università Luiss Guido Carli, per analisi e collegamenti in diretta con i professori dell’Ateneo.

“Corsa al Colle” è solo l’ultimo degli appuntamenti che la testata ha dedicato al Quirinale: da settimane infatti Sky TG24 realizza dirette, interviste, approfondimenti .