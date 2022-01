Australian Open, il visto di Djokovic annullato per la seconda volta

Il ministero dell'Immigrazione australiano ha revocato il documento d’ingresso del tennista serbo "sulla base del fatto che ciò era nell'interesse pubblico". L’atleta rischia un bando di tre anni e sabato avrà un colloquio con alcuni funzionari dell'immigrazione, ma secondo i media australiani i suoi legali procederanno contro la decisione del governo. Il premier Morrison: "Gli australiani hanno fatto molti sacrifici e giustamente si aspettano che il risultato di questi sacrifici venga protetto" Condividi

Il ministero dell'Immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, arrivato nel Paese per partecipare agli Australian Open con un'esenzione dalla vaccinazione anti-Covid considerata non valida. Sabato l'atleta dovrà presentarsi per un colloquio con i funzionari dell'immigrazione. Secondo i media australiani, i suoi avvocati stanno già preparando il ricorso contro il provvedimento del governo, puntando presumibilmente su un processo semplificato con tempi ridotti per le osservazioni scritte e le prove verbali. La cancellazione del visto implica che se non riuscirà a ribaltare la decisione in tribunale, il 34enne verrà espulso e non potrà più rientrare nel Paese per tre anni, se non in particolari circostanze.

Il ministro: "Interesse pubblico" leggi anche Australia, Djokovic rischia 5 anni per prove false "Oggi ho esercitato il mio potere di annullare il visto detenuto dal sig. Novak Djokovic per motivi di salute e ordine pubblico - ha detto il ministro dell'Immigrazione, Alex Hawke, in una nota - sulla base del fatto che ciò era nell'interesse pubblico". La Bbc spiega che la decisione è stata presa sulla base dell'Australia's Immigration Act, che permette l'espulsione di chiunque rappresenti un potenziale rischio "per la salute, la sicurezza o l'ordine della comunità australiana". "Nel prendere questa decisione - ha spiegato il ministro - ho tenuto conto delle informazioni che mi sono state fornite dal ministero dell'Interno, dalla polizia di frontiera e dal signor Djokovic". Hawke ha assicurato che il suo governo "è impegnato a proteggere le frontiere australiane, in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19". Morrison: "Proteggiamo i sacrifici degli australiani" Anche il premier australiano Scott Morrison ha detto che la decisione di annullare il visto di Djokovic è stata presa per "proteggere" i sacrifici compiuti dalla popolazione durante la pandemia. "Questa pandemia è stata incredibilmente difficile per ogni australiano ma siamo rimasti uniti e abbiamo salvato vite e l'economia", ha sottolineato in una nota il capo del governo conservatore. "Gli australiani hanno fatto molti sacrifici e giustamente si aspettano che il risultato di questi sacrifici venga protetto ed è ciò che sta facendo il ministro con la sua iniziativa", ha aggiunto il premier, spiegando che non interverrà più sulla questione per rispettare "il prevedibile procedimento legale".