LE ALTRE REGOLE - Dopo contatti stretti con un positivo, per i non vaccinati le regole non cambiano: quarantena di 10 giorni e alla fine test molecolare o antigenico negativo per uscire dall’isolamento. Quarantena di 10 giorni e poi tampone anche per chi non ha completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio ha fatto solo una dose su 2) oppure per chi lo ha completato da meno di 14 giorni. Chi ha completato il ciclo primario da più di 120 giorni, e ha il green pass valido, se è asintomatico deve osservare quarantena di 5 giorni e poi avere un test negativo