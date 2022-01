Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 13 gennaio. LIVE

(

Il Senato ha approvato il decreto Covid che disciplina tra l'altro il green pass rafforzato. Ora passerà alla Camera per la conversione in legge definitiva In arrivo un Dpcm con le eccezioni all'obbligo di esibire il green pass: la spesa al supermercato, la farmacia, l'ospedale, l'ambulatorio del medico di base o il veterinario. Via libera della Conferenza Stato-Regioni al nuovo protocollo anti-covid, atteso venerdì al vaglio del Cts: la principale novità è che con il 35% di atleti positivi, scatta il blocco di tutta una squadra. Dalle Regioni arriva la richiesta al Governo di semplificare la vita a chi è risultato positivo al Covid ma è vaccinato e non presenta problemi di salute: potrebbe essere esentato dall'obbligo tampone e vedersi ridotto l'isolamento di 7 giorni. Nuovo record di somministrazioni per i vaccini anti-Covid: oltre 686mila, con 77.500 prime dosi, di cui 48mila bambini e 22.500 over 50 (oltre 40mila in due giorni). Lieve calo dei contagi, 313 vittime