Covid, salgono ricoverati con sintomi: +339. Terapie intensive stabili

Secondo il bollettino del 13 gennaio, aumentano i positivi negli ospedali: nei reparti non critici ce ne sono 17.648. In rianimazione sono 1.668, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 184.615 su 1.181.179 tamponi: la percentuale di positivi è al 15,6% (era al 16,5%). In totale, i contagiati dall’inizio della pandemia sono 8.155.645 e i decessi 140.188 (+316)