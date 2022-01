11/11 ©Getty

Il ministro della Sanità francese Olivier Véran ha detto che, al momento, “le persone a rischio rimangono i non vaccinati, i molto fragili o coloro che non hanno un programma vaccinale completo”. In un’intervista al Corriere della Sera, l’esperta ha detto: “Finché non avremo vaccini per i più giovani e medicine efficaci diffuse per curare coloro che, benché abbiano tentato di proteggersi, restano vulnerabili, non possiamo tornare davvero alla normalità”. Solo poi, sarà possibile trattare questo virus come un’influenza