Omicron, Rezza: "L'attenuazione dei sintomi fa ben sperare"

L'andamento dell'epidemia di Omicron, una variante del coronavirus che sembra avere una "virulenza" ridotta rispetto agli altri ceppi del virus, ma che potrebbe comunque congestionare le strutture ospedaliere. È il principale tema affrontato del direttore della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in un intervento sul Corriere della Sera.

Secondo l'epidemiologo è "ancora presto per dire" se Omicron rappresenta il preludio "alla fine biologica della crisi pandemica". Tuttavia, "l'attenuazione dei sintomi e l'immunità di popolazione causata da pregresse infezioni e/o vaccinazioni fanno ben sperare in quanto qualsiasi nuova variante troverebbe con buona probabilità la popolazione maggiormente resistente", ha spiegato Rezza.