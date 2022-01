Omicron, Pfizer: "Vaccino pronto a marzo". Ema valuta farmaco orale

Lo ha annunciato Albert Bourla, Ceo dell'azienda farmaceutica. L'Agenzia europea per i medicinali ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale Paxlovid. Una decisione in merito è attesa nelle prossime settimane

Pfizer sta lavorando a una nuova versione del suo vaccino anti-Covid specifica contro la variante Omicron del coronavirus che sarà pronta entro marzo. Lo ha annunciato Albert Bourla, Ceo del colosso farmaceutico Usa, in un'intervista alla Cnbc , in cui ha spiegato che il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti del coronavirus Sars-CoV-2 in circolazione. "La speranza è riuscire a ottenere un prodotto che avrà una protezione migliore in particolare contro l'infezione, perché la protezione contro i ricoveri e la malattia grave è ragionevole in questo momento, con i vaccini attualmente a disposizione, finché si ha la terza dose", ha riferito Bourla, annunciando che l'azienda farmaceutica ha già iniziato a produrre le dosi del vaccino contro la variante Omicron. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Ema valuta farmaco orale anti-Covid Pfizer



Intanto, l'Agenzia europea per i medicinali ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale Paxlovid, messo a punto da Pfizer, per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato in pazienti adulti e adolescenti ad alto rischio di progressione verso una forma grave della malattia. Lo ha annunciato la stessa Ema in una nota. Una decisione in merito è attesa nelle prossime settimane.

L'Agenzia europea per i medicinali, "valuterà i benefici e i rischi di Paxlovid in tempi ridotti e potrebbe emettere un parere entro poche settimane, a seconda se i dati presentati siano sufficientemente solidi o se siano necessarie ulteriori informazioni".



Come funziona il farmaco orale di Pfizer



Come spiegato dall'Agenzia europea per i medicinali, Paxlovid è un medicinale antivirale orale che "riduce la capacità di Sars-CoV-2 di moltiplicarsi nell'organismo" e dovrebbe "ridurre la necessità di ricoveri in pazienti affetti dal Covid-19".