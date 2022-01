Sono 15 in tutto le regioni passate in zona gialla. Da oggi in vigore anche le nuove regole sul Super Green pass obbligatorio per molte attività e le nuove norme che regolamentano la quarantena da contatto con un positivo. Figliuolo annuncia "finestre straordinarie" per la vaccinazione degli over 50. Si torna a scuola con lo spettro della Dad