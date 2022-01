9/10 ©Ansa

Da oggi serve il Super green pass anche per l’accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici; per la consumazione all’aperto in bar e ristoranti (serviva già al chiuso); per l’alloggio in strutture ricettive e per i servizi di ristorazione interni; per palestre, piscine, centri natatori all’aperto e al chiuso; per sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi; per sport di contatto al chiuso; per l’accesso a centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento