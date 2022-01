Olimpiadi Pechino 2022 si svolgeranno senza nuove misure

Le Olimpiadi invernali di Pechino si svolgeranno come previsto "senza adeguare le misure di prevenzione del Covid-19 a meno che non ci siano molti casi all'interno del sistema delle bolle". Huang Chun, funzionario del Comitato organizzatore di Pechino 2022, ha detto in un briefing online che, malgrado i casi Omicron, "non ci sono elementi per poter dire che la situazione sia cambiata". In vista dell'avvio dei Giochi del 4 febbraio, "qualunque difficolta' e sfide possiamo incontrare, la nostra determinazione a ospitare i Giochi di successo come previsto rimane ferma e incrollabile", ha notato il ;;portavoce del Comitato Zhao Weidong.