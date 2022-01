1/10

Mentre i contagi di coronavirus in Italia continuano ad aumentare, in questo momento il dato cruciale per comprendere l'andamento della pandemia è quello che riguarda i ricoveri e la pressione sui posti letto. Quanto pesano i non vaccinati sugli ospedali? Considerando la popolazione over 12, i non vaccinati sono il 10%: se si guarda ai positivi nelle terapie intensive, la percentuale di no-vax è al 65%

GUARDA IL VIDEO: Covid, i numeri spiegati da Sky TG24