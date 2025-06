Uccide madre a Racale, figlio confessa: "L'ho fatto dopo rimprovero"

Per il 21enne, al termine dell'interrogatorio, la pm Simona Rizzo ha emesso un decreto di fermo. Shock nel piccolo comune in Salento dove la famiglia era molto conosciuta ascolta articolo

Ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, di 52 anni, colpendola con un'ascia perché lo aveva rimproverato per essere entrato in casa senza salutare: per il 21enne Filippo Marini, di Racale, al termine dell'interrogatorio la pm Simona Rizzo ha emesso un decreto di fermo. "Ad un certo punto - ha detto Marini, davanti al magistrato e al suo legale, l'avvocato Francesco Fasano - mi si è spento tutto. Sono salito al piano di sopra, ho preso l'ascia e l'ho uccisa. Altre volte per scherzo l'ho pensato dicendoglielo e oggi l'ho fatto", ha raccontato senza - secondo quanto si è appreso - far trapelare emotività e ravvedimento.

Trasferito in carcere Il 21enne è stato trasferito in carcere in attesa di comparire davanti al gip. Nei suoi confronti è stato elevato il livello di vigilanza. Per venerdì prossimo, 20 giugno, invece è stata fissata l'autopsia sul cadavere della dona, che sarà eseguita dal medico legale Alberto Tortorella.