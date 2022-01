Scuola, Avvocatura di Stato presenta ricorso contro la Dad in Campania

Anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (sede di Napoli) ha presentato ricorso presso il Tar della Campania contro l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha deciso il rinvio dell'apertura delle scuole in presenza

Anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (sede di Napoli) ha presentato ricorso presso il Tar della Campania contro l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha deciso il rinvio a fine mese dell'apertura delle scuole in presenza a causa della pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Il ricorso, depositato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute, si affianca a quello già presentato dagli avvocati napoletani Giacomo Profeta e Luca Rubinacci.

Depositati dalla Regione atti a supporto

Sabato scorso il giudice del Tribunale Amministrativo della Campania ha chiesto alla Regione Campania di depositare, entro e non oltre le 11 di oggi, "atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell'ordinanza". La Regione Campania si è costituita ed ha presentato, entro il termine fissato, gli atti richiesti. Il tribunale ora è chiamato a pronunciarsi sui due ricorsi presentati, rispettivamente, dagli avvocati napoletani Giacomo Profeta e Luca Rubinacci, e dall'Avvocatura della Stato, con i quali viene chiesta la sospensione dell'ordinanza regionale.