Morta Chiara Pennuti, il suo tumore raccontato in un podcast

Originaria di Forlì, aveva scelto di raccontare il lungo periodo della malattia in un podcast dal titolo “Una zebra in corsia”: otto episodi in cui ha dato voce ai malati ma anche ai medici e agli infermieri che l'hanno assistita. I genitori: "Era speciale"

È morta domenica dopo essere stata colpita da un sarcoma sinoviale, forma rara di tumore che colpisce i tessuti molli. Se ne è andata dopo anni di battaglie in cui non si è lasciata abbattere e, anzi, ha combattuto e vissuto per dare voce agli altri pazienti come lei. È la storia di Chiara Pennuti, la 27enne originaria di Forlì, che aveva scelto di raccontare il lungo periodo della malattia in un podcast dal titolo “Una zebra in corsia”: otto episodi in cui la ragazza ha dato voce ai malati ma anche ai medici e agli infermieri che l'hanno assistita e che si sono presi cura di lei e degli altri. Il podcast è stato finanziato da una raccolta fondi online che ha permesso di raccogliere 15mila euro e che è servita anche per sostenere la ricerca scientifica sui tumori rari dell'Irst “Dino Amadori” di Meldola (Forlì-Cesena), che l'ha assistita.