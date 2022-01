7/10 ©IPA/Fotogramma

Per l’esperto inoltre, "a differenza della Delta, la Omicron non è sinciziogena, ossia una cellula non si fonde con quelle adiacenti sane". Di una minore virulenza ha parlato anche il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, per il quale dopo la terza dose di vaccino i rischi di ricovero sono inferiori del 90% rispetto alla variante Delta